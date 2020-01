«Seit knapp zwei Monaten werden im gesamten Skigebiet rund um Obersaxen vermehrt Wolfsichtungen gemacht», sagt Leser-Reporter Marco Casanova zu 20 Minuten. Am Donnerstag habe eine Frau einen Wolf in der Nähe des Kinderlandes der Skischule Obersaxen gesichtet und fotografiert, erzählt er. Casanova ist Präsident der Skischule Obersaxen. «Eine Gefahr für die Besucher besteht nicht», versichert er. Dennoch müsse gehandelt werden. Sichtungen eines Wolfes am hellichten Tag in direkter Nähe zum Menschen seien nämlich keineswegs der Normalfall. Besucher des Skigebiets bittet er, keine Essensresten zu hinterlassen, da diese die Wölfe anlocken könnten.



Das Handlungsbedarf besteht, sehen auch andere Dorfbewohner so. «Es ist zwingend notwendig, dass Massnahmen ergriffen werden», sagt ein Anwohner, der anonym bleiben möchte. «Vor zwei Wochen wurde ein Hirsch am Dorfrand von Flond gerissen. Das überschreitet eine Grenze. Wir haben Angst um unsere Kinder.» Die Tourismus- und Landwirtschaftsbetriebe seien vom Auftauchen des Wolfes ebenfalls wenig begeistert.

Amt reagiert

Dass sich Wölfe in der Gegend herumtreiben, scheint bekannt zu sein: «Das gesichtete Tier auf der Skipiste gehört höchstwahrscheinlich zum Valgronda-Rudel», sagt Adrian Arquint, Jagdinspektor vom Amt für Jagd und Fischerei in Graubünden. Das Rudel sei seit 2018 in der Umgebung um Obersaxen ansässig, bisher allerdings noch nicht auffällig geworden. Das hat sich nun offenbar geändert. Mehrere Anwohner berichten von Sichtungen und auch, dass Wild gerissen worden sei.

Er verstehe die Bedenken, wenn Wölfe sich am helllichten Tag im Dorf und auf der Skipiste herumtreiben. Man werde die Situation beobachten, es seien auch schon Massnahmen geplant.

Gefährliches Wolfsleben

Kürzlich starb in der Surselva ein Tier des Valgronda-Rudels. Am Stephanstag wurde bei Brigels eine Jungwölfin von einem Zug überfahren. In der selben Nacht wurde zwischen Trin und Tamins ein junges Wolfsweibchen von einem Auto überfahren und ebenfalls getötet. Dieses Tier stammt vermutlich vom Calanda-Rudel.

