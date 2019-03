«Wir hatten Sex im Stehen, weil es regnete»

Wolfgang T.* wird vorgeworfen, Mitte Mai 2016 seine Freundin Marina A.* ermordet zu haben. Nach der ersten Einvernahme gab T. ein Geständnis ab, das er später jedoch wieder zurückzog. Auch vor Gericht gab sich T. unschuldig. Im ersten Teil der drei Tage dauernden Verhandlung wurde der Beschuldigte durch die vorsitzende Richterin befragt. Dabei blieb er bei seinen Aussagen eher vage und hinterliess einen wenig glaubhaften Eindruck.

Das spätere Opfer lernte T. Ende der 90er-Jahre beim Tennisspielen kennen. Später begannen die beiden eine Affäre, die für T. vor allem aus Sex bestand. Laut T. kam es nach der Geburt seines Sohnes 1998 zu keinem Geschlechtsverkehr mit der Mutter des Sohnes, dafür vermehrt mit Marina A. Später flog die Affäre auf, weil sich A. bei der Gattin meldete, worauf die Ehe in die Brüche ging. Das habe ihn psychisch verletzt.

Antrag per SMS

Die Affäre mit Marina entwickelte sich später zur eher losen Beziehung. Als T. nach dem Konkurs seines eigenen Geschäfts nach Teneriffa zog, um dort zu arbeiten, besuchte A. ihn regelmässig und arbeitete teilweise auch auf Teneriffa. Obwohl laut T. keine tiefe Beziehung bestand, entschied er sich, A. einen Heiratsantrag per SMS zu machen, da er im Alter nicht alleine sein wollte.

Nachdem A. den Antrag annahm, entschied sich Wolfgang T. spontan, von seinen Ferien in Barcelona in die Region Konstanz zu fahren, um sich mit A. zu treffen. So habe man sich um 22 Uhr in Tägerwilen getroffen und sei zur Badi gegangen. «Dort hatten wir Sex im Stehen, weil es geregnet hatte», sagt T. Nach kurzer Zeit seien sie ein Restaurant gegangen und hätten über die Hochzeit gesprochen. Nach einer guten halben Stunde sei er wieder ins Mietauto gestiegen und nach Barcelona gefahren. Auf die Frage der Richterin, weshalb er es so eilig hatte, gab T. an, er habe in Spanien ein Autorennen live vor Ort verfolgen wollen. Das sei der Grund für seinen Aufenthalt in Barcelona gewesen.

DNA-Material unter Fingernägel

Von Marina A.s Tod habe er erst nach seiner Verhaftung erfahren. Man habe ihm gesagt, dass unter den Fingernägeln DNA-Material gefunden wurde, dass zu Wolfgang T. oder allenfalls dessen Sohn passe. Das sei ein Schock für ihn gewesen. Um seinen Sohn zu schützen, habe er die Schuld auf sich genommen. Deshalb habe er vorerst ein Geständnis abgelegt.

Der Staatsanwalt sieht die Vorgänge anders. Er wirft Wolfgang T. vor, die Tat von langer Hand geplant zu haben. Der Beschuldigte schloss laut Anklageschrift im August 2015 für das spätere Opfer eine Risiko-Lebensversicherung in der Höhe von 500'000 Euro ab. Darauf soll es T. abgesehen haben. Im Frühling 2016 suchte T. im Internet Reiserouten, Mietwagen und Unterkünfte, die darauf schliessen lassen. Zudem habe T. seine Verlobte nur Minuten vor der Tat eine Private Generalvollmacht unterschreiben. Kurz danach seien die beiden zur Grillstelle bei der Badi in Tägerwilen gegangen, um laut Anklageschrift «dort sexuell zu verkehren. Nach oder während des Geschlechtsverkehrs behändigte der Beschuldigte einen Stein und schlug damit mehrfach heftig gegen den Kopf von Marina A.» In der Folge verstarb die Frau.

Die Staatsanwaltschaft fordert, Wolfgang T. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen mit anschliessender Verwahrung.

* Namen der Redaktion bekannt

(jeb)