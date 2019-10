«Wir können nicht mehr schlafen»

«Am Sonntagabend waren wir noch zu Hause und haben Fussball geschaut», erzählt Familienvater M. M.* aus Balgach SG. Seine Frau sei kurz nach ein Uhr ins Bett gegangen. Ihr sechs Monate altes Kind habe bei ihnen im Zimmer geschlafen. Als seine Frau am nächsten Morgen aufstand, ging sie ins Wohnzimmer und bemerkte, dass auf der Kommode ihre Schmuckschatulle herumlag. «Instinktiv hat sie nach unseren Eheringen geschaut und gemerkt, dass sie fehlen», so M.* weiter. Da hätten sie realisiert, dass jemand in der Wohnung gewesen sein musste. Sie beiden konnte es kaum glauben, am Abend zuvor seien sie doch noch gemütlich im Wohnzimmer gesessen und hätten nichts bemerkt.

Vermutlich habe der Einbrecher sogar die Schlafzimmertür geöffnet. «Nach dem Wohnungseingang ist die erste Tür jene zu unserem Schlafzimmer. Er wird sie wahrscheinlich wieder geschlossen haben, als er uns sah.» Denn ihre Handys, die im Schlafzimmer waren, seien nicht gestohlen worden.

Anzeige erstattet

Als es den Einbruch bemerkte, rief das Ehepaar sofort die Polizei. Laut M.* konnten Einbruchsspuren an der Tür festgestellt werden. Das Paar erstattete Anzeige, was die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt.

Was bleibe sei die Angst. Seine Frau L.* traue sich nicht mehr,

alleine in der Parterrewohnung zu sein und beide hätten Schlafprobleme. «Das Schlimmste ist, dass das Gefühl von Sicherheit weg ist», erzählt der Balgacher. «Es ist nicht einfach zu realisieren, dass jemand da war, während wir geschlafen haben.» Er wolle gar nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn einer von ihnen aufgewacht und den Einbrecher überrascht hätte.

Gestohlenes hat hohen emotionalen Wert

Gestohlen wurden technische Geräte wie MacBook und Ipad sowie Schmuck und eine Uhr. Das für das Ehepaar wertvollste gestohlene Gut seien die Ehe- und Verlobungsringe. «Wir sind versichert, aber der Schaden ist mit Geld nicht zu ersetzen», sagt der 31-Jährige. Auch schwer zu verkraften seien die verlorenen Erinnerungen. Auf ihrem MacBook hätten sie über ein Jahr lang Bilder und Videos gesammelt. Diese sind jetzt alle weg. «Das schmerzt natürlich umso mehr.»

Ebenfalls gestohlen wurde der Autoschlüssel. Die Türen des Autos wurden geöffnet und anschliessend angelehnt. M.* habe es nun in die Garage gebracht, wo die Schlösser ersetzt und ein neuer Schlüssel angefertigt werden. An einen Umzug denkt die Familie im Moment nicht: Es werde aber eine Alarmanlage eingebaut und Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

In einer lokalen Facebookgruppe meldete M.* den Einbruch. Im Post fügte er zudem Bilder der gestohlenen Waren mit an. Dies für den Fall, dass jemand die gestohlenen Gegenstände angeboten bekommen oder sehen würde.

Seine Frau L.* hofft indes, dass die Täter gefunden werden und eine gerechte Strafe bekommen.

*Namen der Redaktion bekannt

