«Wir müssen mit Urin und Kotze vor der Tür leben»

«Der Lärm auf dem Vadianplatz durch jugendliches Partyvolk wird mit jedem Wochenende immer unerträglicher», meldet sich ein Anwohner des Vadianplatzes in St. Gallen via Stadtmelder zu Wort. Fast noch schlimmer sei die Vermüllung, die durch die Partygäste entstehe. Sieben Tage die Woche früh morgens müsse eine Putzequipe aufräumen. Private Parkplätze und Eingänge rundherum würden allerdings nicht geputzt. Es bleibe den Anwohnern nur die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Das schaffe allerdings bloss kurzfristig Abhilfe. «Wir müssen also mit Abfall, Urin und Kotze vor der Haustür leben», so das bittere Fazit.

Umfrage Haben Sie auch schon Mal Ihren Müll liegen gelassen? Wenn ich ehrlich bin, ja. Aber ich bereue es.

Ja, macht doch keinen Unterschied mehr. Es lassen eh alle ihren Abfall liegen.

Nein?! Gehts noch?!

Nein und wenn ich sehe, dass andere ihren Abfall liegen lassen, weise ich sie darauf hin.

Mit der Beschwerde ist er nicht allein, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. «Es wird sehr viel an die Hauswände uriniert. Zudem werden Müll und Flaschen einfach liegengelassen», so ein Ladenbesitzer.

Wiederholt Beschwerden

Das Problem ist nicht neu. Bereits im April gab es Beschwerden bezüglich Treffen von Partyvolk auf dem Vadianplatz. Neben Urinflecken und ausgeleerten Spirituosen sei auch vermehrt Kot an den Hausfassaden zu sehen gewesen.

Für die Person mit der aktuellen Beschwerde ist klar: «Dass hier nicht endlich durchgegriffen wird ist eine Frechheit. Das Problem ist nämlich schon länger bekannt.»

Problem ist auch bei der Polizei bekannt

Laut der Stadtpolizei St. Gallen gibt es ab und zu Beschwerden. Die Polizei könne aber nur bedingt etwas unternehmen, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. «Grundsätzlich ist es gestattet, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf öffentlichem Grund aufzuhalten. Dabei gibt es allerdings Regeln, die zu befolgen sind», so Widmer weiter. Abfall müsse entsorgt werden. Bezüglich Lärmemissionen gelte ab 20 Uhr Ruhezeit, das heisst keine übermässige oder störende Lärmverursachung und ab 22 Uhr Nachtruhe.

Betreffend Problemen mit Abfall sei es der Polizei nur erlaubt, auf öffentlichem Grund tätig zu sein. Bei Privatplätzen könne man nichts unternehmen. Lediglich bei Lärmbelästigungen dürfe man immer einschreiten. Der Quartierpolizist gehe zudem täglich an dem Platz vorbei und werde aufgrund der Beschwerden noch intensiver ein Auge auf die dortige Situation haben.

Bezüglich den Jugendlichen werde die Jugendpolizei der Stadtpolizei sowie die aufsuchende Jungendarbeit durch den Quartierpolizisten sensibilisiert.

(del)