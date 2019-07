«Nach dem Aufruf von 20 Minuten wurde der Zwickyhof von Hühneradoptanten quasi überrannt», erzählt Beatrice Baumann, Präsidentin der Tierhilfe Schweiz. Alle Tiere seien bis Montagabend herausgegeben worden.

Auf dem Zwickyhof oberhalb Märstetten TG setzte man sich dieser Tage dafür ein, dass rund 2000 Bio-Legehennen gerettet werden können, indem sie ein neues Zuhause finden. Der Hof musste die Tiere abgeben, weil Legehennen so gezüchtet sind, dass sie in der ersten Legesaison eine enorme Leistung erbringen. Danach legen die Hennen zwar noch Eier, jedoch nimmt die Anzahl ab, die Grösse der Eier zu, und die Qualität der Schale ändert sich. Für den Hof ist das nicht mehr wirtschaftlich. Und so werden die Tiere aus logistischen Gründen nach der ersten Saison ausgestallt, also getötet.

Nächstes Jahr wieder

«Wir sind froh, dass kein Tier sterben muss», so Baumann. Hätte man sie nicht abgeben können, wären die Tiere am Mittwoch getötet worden. Es sei erneut ein grosser Erfolg, denn seit die Tierhilfe Schweiz bei der jährlichen Aktion mithelfe, habe jedes Jahr für alle Hennen ein neues Zuhause gefunden werden können.

Laut Baumann hätte man sogar noch mehr Tiere abgeben können. Interessenten gab es nach dem Aufruf jede Menge. Unter ihnen herrschte aber eine grosse Solidarität. So hätten Interessenten mit grösseren Reservationen auf die volle Anzahl verzichtet, damit Hühnerfreunde, die weiter entfernt wohnen, den Weg nicht umsonst machen mussten. Durch den plötzlichen Ansturm sei dann alles zwischenzeitlich auch ein wenig hektisch gewesen.

Nun seien aber alle Tiere vermittelt. «Den Tierfreunden, die noch für Dienstag Hennen reserviert haben, müssen wir leider mitteilen, dass keine mehr da sind», so Baumann. Der Zwickyhof und die Tierhilfe Schweiz danken für das Verständnis und den Einsatz jedes Einzelnen und hoffen auch nächstes Jahr auf eine zahlreiche Beteiligung an der Rettungsaktion.

(maw)