«Wir suchen seit Wochen Tag und Nacht nach ihr»

«Ohne Denaya sind wir als Familie nicht komplett. Wir suchen alle seit Wochen Tag und Nacht nach ihr», sagt Karin Eggenberger aus Grabs. Die 47-Jährige kaufte vor rund eineinhalb Jahren die Ungarische Jagdhündin Denaya, die damals gerade einmal acht Wochen alt war. Was dann am vergangenen Silvester geschah, hätte sich die Familie niemals vorstellen können: «Gegen 22 Uhr knallte es plötzlich mehrmals. Um nachzusehen öffneten wir den Balkon im Erdgeschoss – und in diesem Moment sprang Denaya weg», erzählt Eggenberger traurig. Zwar sei der Garten gut umzäunt, die Hündin habe aber dennoch einen Weg hinaus gefunden. Der Krach habe sich wenig später als Feuerwerksbatterie herausgestellt.



Denayas Schicksal ist kein Einzelfall. Da Feuerwerk und der damit verbundene Lärm für Tiere ein Stressfaktor sind, entlaufen um Neujahr und den Nationalfeiertag herum immer mehr Vierbeiner. «Das ist aber keine Frage von schlechter Haltung, sondern eher von den verfrühten Böllern», sagt Livio Vetsch, der in Grabs eine Hundepension betreibt. So hätten Leute bereits mehrere Tage vor dem 31. Dezember angefangen zu böllern und auch am Neujahrsmorgen habe man die Knaller bis gegen 4 Uhr nachts hören können, berichtet Vetsch gegenüber 20 Minuten.

Gratis-Tracker für Hundehalter

Feuerwerke verbieten kann der Grabser leider nicht. «Ich will aber etwas dafür tun, dass die entlaufenen Hunde schneller wiedergefunden werden», sagt Vetsch. Deshalb kam ihm die Idee, vor solchen Feiertagen leihweise gratis GPS-Tracker an die Hundebesitzer zu verteilen. «Das System stellt für den Hund keine Belastung dar und der Halter kann via App den Live-Standort einsehen oder die zurückgelegte Strecke nachvollziehen.» Auch habe der Tracker eine unbeschränkte Reichweite und eine Akku-Laufzeit von bis zu fünf Tagen. Kostenlos bestellen kann man das Gerät per Kontaktformular auf der Website der Hundepension.

Vetsch kümmert sich auch um die Rückführung der entlaufenen Tiere: «Da vor Ort manchmal medizinische Massnahmen notwendig sind, wird die Suche immer von einem Mitarbeiter geleitet.» Der Besitzer müsse aber dabei sein, damit der Hund einen ihm bekannten Geruch wahrnehmen könne, erklärt er.

Denaya würde auch GPS bekommen

Dutzende Tracker habe der Tierfreund bereits angeschafft und es sollen noch mehr werden. «100 sind das Ziel», so Vetsch. Durchschnittlich kostet ihn ein Tracker rund 150 Franken im Jahr. Die Kosten für das Projekt übernimmt Vetsch selbst: «Mir geht es um den Tierschutz. Wenn ich nur einen Hund retten kann mit dieser Massnahme, dann war es das schon wert.»

Auch Hundehalter wie Eggenberger begrüssen die Aktion sehr: «Wenn wir Denaya wiederfinden, bekommt sie auf jeden Fall so ein Gerät – aber aus unserer Tasche finanziert.» Sie finde die GPS-Tracker toll und rate jedem Halter, sein Tier mit solchem auszustatten. «Ich dachte auch immer, dass uns so etwas nie passiere könnte.»





