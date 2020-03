«Wir waren in Not und er hat frech 100 Fr. verlangt»

«Dieses Verhalten ist schlicht unmenschlich», findet eine Leser-Reporterin. Die 25-jährige Rorschacherin teilt mit ihrem 30-jährigen Freund das Hobby Bootfahren. Am Sonntag war das Paar mit dem eigenen Boot auf dem Bodensee unterwegs.

Als die beiden gegen 18 Uhr zum Steinlibach-Hafen in Rheineck SG zurück fahren wollten, sei noch auf dem Bodensee der Motor ausgefallen. «Nach langem Googeln und Probieren konnten wir irgendwie noch zum Alten Rhein gelangen», so die Leser-Reporterin. Dann habe der Motor ganz gestreikt. Sie mussten also den Fluss aufwärts bis zum Heimathafen rudern. «Der Fluss mündet in den Bodensee. Es war richtig streng mit dem schweren Boot gegen die Strömung zu rudern», so die 25-Jährige.

Geld für Hilfe

Ein Fahrlehrer einer Bootsfahrschule habe das rudernde Paar auf dem Fluss angetroffen. Sie kenne den Mann, da zwei seiner Boote im selben Heimathafen vor Anker liegen. Die beiden hätten ihn ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. «Wir fragten höflich, ob er uns mitziehen könne. Er sagte, er tue dies nur für eine Pauschale von 100 Franken», so die Leser-Reporterin.

Zu diesem Zeitpunkt seien fast keine Boote mehr unterwegs gewesen. «Es war kalt und dunkel. Er wusste, dass wir auf Hilfe angewiesen waren», so die 25-Jährige. Das Paar habe die Rettung schliesslich abgelehnt. «Ich hätte auch 300 Franken zahlen können. Aber in einer Notlage Geld zu verlangen, finde ich eine absolute Frechheit», so die Leserin. Sie lehnten das Angebot ab und ruderten weiter. Schlussendlich seien sie nach anderthalb Stunden erschöpft in einem kleinen Fischerhafen angekommen und hätten das Boot dort festgebunden.

Günstiger als die Seerettung

Auf Anfrage äussert sich der involvierte Bootsfahrlehrer wie folgt: «Ich habe Hilfe angeboten und sie haben abgelehnt. Bei der Seerettung hätte das Paar über 1000 Franken zahlen müssen.» Er sei mitten in einer Fahrstunde gewesen. Die Lernende sei nicht bereit gewesen, für eine ungenutzte Stunde zu zahlen. Auch er habe nicht für mögliche Zusatzkosten aufkommen können. «Natürlich haben wir auch schon mehrfach Menschen in Not geholfen», so der Bootsfahrlehrer.

Laut ihm sei das Paar zudem keineswegs in einer Notlage gewesen. Der Motor habe bloss gestreikt. Einige Bootsbesitzer würden fahrlässig auf den See hinaus fahren. «Als Schiffsbesitzer hat man, wie bei einem Auto, minimale Vorschriften einzuhalten.» Ein regelmässiger Service sowie Ölwechsel sei, nebst dem Pflegen des Motors, ebenfalls wichtig für ein sicheres Fahren.

Für die Leser-Reporterin ist indes klar: «Ist es nicht selbstverständlich einander zu helfen?» Sie frage sich, ob es wirklich schon so weit gekommen ist, dass man in der Schweiz für eine Kleinigkeit und Notwendigkeit Geld verlangen müsse.

