«Wir wollen kein Stadion voller Frankfurt-Fans»

Am Donnerstag empfängt der FC Vaduz den deutschen Fussballverein Eintracht Frankfurt im Rahmen der dritten Qualifikationsrunde der Europa League im Rheinpark Stadion in Vaduz. Dort können bis zu 6127 Besucher Platz finden. Doch wer ein Ticket für das internationale Spiel ergattern will, muss, zumindest aus Sicht der Deutschen, eine weite Reise auf sich nehmen. Die Tickets können nur persönlich in Liechtenstein bezogen werden. Am Montag um 17.30 Uhr öffnet der öffentliche Verkauf. Rund 1000 Tickets stehen dann zur Verfügung. Saisonkartenbesitzer konnten sich bereits einen Tag zuvor mit Eintrittskarten eindecken.

«Wir möchten natürlich wenn möglich verhindern, dass es ein Stadion voller Frankfurt-Fans gibt», sagt Pascal Foser, Mediensprecher des FC Vaduz, gegenüber FM1Today. Daher finde auch bewusst kein Onlineverkauf statt. Foser rechnet damit, dass die Tickets innert eins bis zwei Stunden ausverkauft sein werden.

«Stadion wird seit langem wieder voll sein»

Grund dafür sollen auch die Eintracht Frankfurt-Fans sein. Aufgrund der Rückmeldung geht der FC Vaduz davon aus, dass viele deutsche Fans bereits zum Ticketverkauf anreisen werden. «Seit klar ist, dass wir auf Frankfurt treffen, laufen unsere Telefonleitungen heiss. Alle wollen dabei sein. Das Stadion wird seit langem mal wieder voll sein», wird Foser zitiert.

Die restlichen rund 5000 Tickets werden an Saisonabonnenten, Partner und Sponsoren verteilt. Knapp 25 Prozent des Ticketkontingents gingen an Eintracht Frankfurt. «Dafür sind wir dem FC Vaduz sehr dankbar», sagt Yasmina Gad, Mediensprecherin des Vereins, auf Anfrage von 20 Minuten.

Fans wollen auch ohne Tickets anreisen

Bei den Fans hingegen herrscht alles andere als Dankbarkeit. Laut dem offiziellen Forum der Eintracht Frankfurt haben einige bereits Flug und Hotel ins Fürstentum Liechtenstein gebucht. Ohne ein Ticket. Doch nicht nur die begrenzte Anzahl der Tickets, sondern auch die Preise sorgen für Ärger: «Hier kostet ein Gastspiel 22 Euro. Im Liechtenstein 40 bis 60 Franken», regt sich ein Fan auf. «Das ist eine Frechheit» oder «Irgendwie muss sich das niedrige Steuerniveau ja niederschlagen», sind nur einige der Kommentare.

Mediensprecher Foser rechnet bereits damit, dass mehrere Frankfurt-Fans auf gut Glück und ohne Tickets anreisen werden. Eine vergleichbare Situation habe er bisher nicht erlebt. Vor allem verkehrstechnisch erwartet man einiges: Viele der Frankfurt-Fans hätten nämlich angekündigt, privat mit dem Auto anzureisen. Deshalb wolle man vor dem Stadion und in der näheren Umgebung Parkmöglichkeiten anbieten.

