«Zuzüger können nicht alles ändern»

Bea Heilig (53), die Chefin des Rock Clubs an der Lämmlisbrunnenstrasse, richtet sich mit drei Plakaten am Lokal an die Bevölkerung.

Auf dem ersten heisst es: «Liebe Nachbarn, Sie wohnen in einer Stadt, da ist es am Wochenende nicht leise.» Und: «Als Sie Ihre Wohnung wählten, haben Sie geprüft, was Ihre Nachbarschaft ist? Wir sind schon 14 Jahre hier, und Sie? Wir bitten um Toleranz.» Auf Anfrage führt die Wirtin aus: «Wenn man auf Wohnungssuche ein Abendlokal sieht, sollten doch die Alarmglocken klingeln». Es sei doch klar, dass es dann auch mal lauter werden könne.

Die 79-jährige Anwohnerin Bea Schibli ist erst neulich an die Lämmlisbrunnenstrasse gezogen. «Ja, ich hörte, als es am Wochenende lauter wurde, aber ich fühlte mich nicht gestört», sagt Schibli.

Woher die Reklamationen kommen, ist bislang unklar. Auch für die Chefin des Lokals ist es unverständlich, denn bei ihr persönlich habe sich niemand beschwert. «Würden sich die Nachbarn direkt bei uns melden, könnte man eine Lösung finden», so die 53-Jährige. Ohnehin sei sie der Meinung, dass die Reaktionen der Anwohner übertrieben seien. Die Folge: Zehnmal sei die Polizei seit letztem September wegen Lärmklagen im Rock Club aufgekreuzt. Zweimal sei das Lokal gebüsst worden.

Auch Gäste im Visier

Aber auch für die Gäste findet sie klare Worte. Auf dem zweiten Plakat richtet sich die Wirtin an die eigene Kundschaft. Es wird gebeten, hohe Töne und laute Gespräche zu vermeiden. «Gegenseitige Toleranz von Anwohnern und Partyvolk ist die Lösung. Danke euch allen», schreibt die 53-Jährige. Gleichzeitig zeigt sie Verständnis, dass die Raucher vor dem Lokal nicht immer ganz still sind. «Wenn bei uns, wie im Thurgau, das Rauchen in dafür geeigneten Lokalen weiterhin erlaubt wäre, würde sich dieses Problem erübrigen», so Heilig.

Aber auch die Polizei wird direkt angesprochen. «Geschätzte Polizei», beginnt das dritte Schreiben. «Ihr macht einen guten Job.» Es wird aber auch gebeten, den Anrufern die Situation jeweils objektiv zu erklären. Heilig meint, man lebe in einer Stadt, nicht mehr auf dem Land, somit würde sich auch der Lärmpegel ändern. «Zuzüger können nicht alles ändern, nur weil sie jetzt hier wohnen.»

Zum Zweck der Plakate sagt die Club-Chefin: «Böse Zungen behaupten, dass meine Mitteilungen kein Gehör finden». Sie ist anderer Meinung: «Ich weiss, dass es viel bewirkt, denn es soll unterbewusst den Horizont erweitern. Nur schon wenn man sich Gedanken zu etwas macht, zeigt es Wirkung.»

