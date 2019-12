So sieht der Kühlschrank der Parlamentarier-WG aus

Seit Dezember 2019 gibt es in Bern eine überparteiliche Parlamentarier-WG. Die St. Galler Franziska Ryser (Grüne), Mike Egger (SVP) bezogen mit dem Zürcher Andri Silberschmidt (FDP) eine Wohnung. «Einen Tag nach den Parlamentswahlen kam Andri Silberschmidt auf mich zu und fragte, ob ich bei einer Wohngemeinschaft in Bern dabei wäre», sagt Mike Egger (27) über die Entstehungsgeschichte der überparteilichen WG zu 20 Minuten.

Er sei sofort einverstanden gewesen, da er selbst schon mit dem Gedanken gespielt hatte, sich nach einer Wohnung in Bern umzusehen, um nicht regelmässig in anonymen Hotels übernachten zu müssen. Doch eine Wohnung für nur eine Person war zu teuer. Da sei das Angebot der WG-Gründung gerade recht gekommen.

Doch damit sich eine Wohnung, die man nur einige Wochen im Jahr benutzt, auch rechnet, suchten sie noch eine dritte Person für die WG. Mit der Grünen Franziska Ryser (28) fanden sie eine weitere Parlamentarierin, die auf der Suche nach einer Hotel-Alternative war.

Bett kurz vor Sessionsbeginn bezogen

Die Wohnung konnten die Parlamentarier Ende November übernehmen. «Ich war am Montagmorgen zum ersten Mal in meinem WG-Zimmer und habe dann mein Bett aufgestellt», sagt Egger. «Zum Glück hat die Session erst am Nachmittag angefangen», sagt er schmunzelnd. Obwohl die drei Nationalräte sich nun eine Wohnung teilen, hätten sie sich fast mehr im Bundeshaus getroffen als in der gemeinsamen Wohnung.

Am Donnerstagabend hätten sie dann endlich Zeit gefunden, um noch ein paar Möbel zu kaufen. So gibt es nun im Wohnzimmer auch einen Tisch und Stühle. Auch sein Zimmer sei spartanisch eingerichtet. «Viel mehr als ein Bett brauche ich nicht», sagt Egger. Schliesslich sei er nur zum Politisieren in Bern. Er arbeitet neben dem Amt als Nationalrat in einem 40-Prozent-Pensum als Projektsupporter der Direktion in Bazenheid SG und wohnt in Berneck im St. Galler Rheintal.

Ein Sofa, auf dem andere Parlamentarier übernachten könnten, gibt es in der WG bislang nicht und das sei auch nicht vorgesehen. Es hätte auch noch keiner danach gefragt. Aber er sei vielfach von anderen Räten gefragt worden, wann denn die Einweihungsparty stattfinde. «Vielleicht klappt es in der Frühlingssession», meint Egger dazu.

Bewohner kannten sich zuvor nicht

Erst mal gelte es, sich fertig einzurichten und sich auch gegenseitig besser kennen zu lernen. Silberschmidt (25) habe er zum ersten Mal persönlich gesprochen, als dieser ihn fragte, ob er eine WG mitbegründen wolle, mit Ryser sei er zuvor zwei Mal an einem Podium aufgetreten.

Dass sie später zusammen politische Lösungen am Küchentisch aushecken, könne er sich durchaus vorstellen. «In der Politik muss man sowieso gemeinsame Lösungen suchen.» Wo die drei gleiche Meinungen hätten, könnten sie sicher zusammen Ideen ausarbeiten. Und wenn sie verschiedene Meinungen zu einem Thema hätten, was wohl öfter der Fall sein werde, dann könnten sie die Meinungen diskutieren. «Daraus können dann durchaus neue Ideen entstehen», sagt Egger. Und fügt lachend hinzu: «Oder auch nicht.»

(jeb)