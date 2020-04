danceathome sorgt für gute Laune

«Gute Laune statt Corona-Koller», unter diesem Motto hat Blaulichtreporter Beat Kälin von BRK News seine Freunde und Follower aufgerufen, Videos zu schicken, auf denen sie zu «Insieme» von Toto Cutugno tanzen. Daraus ist nun ein Video mit Menschen aus der ganzen Schweiz entstanden. «Es weckt positive Gefühle, bringt gute Laune und regt zum mitschunkeln an», sagt der Thurgauer erfreut über das entstandene Video.

Songtext zum Mitsingen



Insieme, unite, unite, Europe

Con te, cos lontano e diverso

Con te, amico che credevo perso

Io e te, sotto lo stesso sogno

Insieme, unite, unite, Europe

E per te, donna senza frontiere

Per te, sotto le stesse bandiere

Io e te, sotto lo stesso cielo

Insieme, unite, unite, Europe

Sempre pi liberi noi

Non pi un sogno e non sei pi da solo

Sempre pi in alto noi

Dammi una mano che prendiamo il volo

LEuropa non lontana

C una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe

Per noi, nel cielo mille violini

Per noi, amori senza confini

Io e te, sotto gli stessi ideali, mmm...

Insieme, unite, unite, Europe

Sempre pi liberi noi

Non pi un sogno e noi non siamo pi soli

Sempre pi uniti noi

Dammi una mano e vedrai che voli

LEuropa non lontana

C una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe!