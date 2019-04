Defekter Blitzer reisst riesiges Loch in Kasse

Direkt an der Grenze zum Kanton St. Gallen ist auf der A1 ein Blitzer angebracht, der Geschwindigkeitsübertretungen noch auf Thurgauer Boden misst. Die Einnahmen des Kastens fliessen also in die Thurgauer Staatskasse. Wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt, erwies sich der Radarkasten während langer Zeit als besonders lukrativ. Vergangenes Jahr machte er allerdings Probleme.

Insgesamt 11,3 Millionen Franken wollte der Kanton Thurgau 2018 durch Ordnungsbussen einnehmen. Laut dem Tagblatt wurde das angestrebte Ziel allerdings um 2,2 Millionen Franken verfehlt. Mit den eingenommenen 9,1 Millionen Franken verzeichnet der Kanton ein Minus von rund 1,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Radar war nicht sofort einsatzbereit

Der Grossteil der Bussen stammt laut der Kantonspolizei Thurgau von Geschwindigkeitsübertretungen. Eine der Ursachen für das Minus in der Bussenkasse soll der Radarkasten auf der A1 bei Wil sein. Für rund zwei Monate war dieser nicht in Betrieb. «Grund dafür war, dass die Herstellerfirma im Rahmen des Servicevertrags nach einem Defekt entschied, die Anlage auszutauschen, anstatt sie zu reparieren», wird Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, zitiert.

Zu den Detailzahlen der Einnahmen durch einzelne Radaranlagen möchte die Kapo Thurgau aber keine Angaben machen. Meili meint nur: «Es ist Tatsache, dass die Radaranlagen auf den Autobahnen A1 und A7 jeweils die meisten Geschwindigkeitsübertretungen registrieren.»

Doch nicht nur der Ausfall des Radars soll zum Rückgang der Einnahmen geführt haben: «Seit Jahren beobachten wir sowohl bei den Ordnungsbussen als auch bei den Verzeigungen eine rückläufige Tendenz an Geschwindigkeitsübertretung», so Meili.

(mwa)