100'000 Franken futsch und erst merkt es keiner

In der Halle des Werkhofs Ebnet in Wängi brannte in der Nacht auf Dienstag ein Traktor. Aufgrund mangelnder Verbrennungsluft erstickte das Feuer von selbst und blieb in der Nacht unbemerkt, wie die Kapo TG in einer Mitteilung schreibt.

Ein Mitarbeiter der Werkbetriebe stellte am Morgen bei Arbeitsbeginn den Schaden fest und verständigte die Kantonale Notrufzentrale. Der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau waren vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Als Brandursache steht ein elektrotechnischer Defekt im Vordergrund. Es wurde niemand verletzt.

Durch die Rauchentwicklung entstand an weiteren Fahrzeugen und am Gebäude erheblicher Russschaden. Der Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken.

(taw)