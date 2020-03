13-Jähriger düst mit geklautem Mofa herum

In Oberuzwil an der Wilerstrasse kontrollierten Mitarbeitende der Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch einen 13-jährige Mofafahrer, der von Jonschwil in Richtung Oberuzwil unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass das Mofa gestohlen war und der Teenager nicht über einen Fahrausweis verfügte. Der 13-Jährige wurde nach den Amtshandlungen den Eltern übergeben.

In Flawil, ebenfalls an der Wilerstrasse, wurde gleichentags eine Patrouille auf einen 34-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, der ohne Helm unterwegs war. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Fahrausweises war.

Fahrausweis schon entzogen

Ein Autofahrer (46) war fuhr am Mittwoch kurz nach 14 Uhr hinter einem Lieferwagen in Richtung Brunnadern und wollte diesen überholen. Dabei geriet er mit seinem Auto zu nahe an das voranfahrende Fahrzeug, weshalb er nach links auf die Gegenfahrbahn auswich, um eine Kollision zu vermeiden.

Dort geriet sein Auto zuerst gegen den Randleitpfosten, bevor der Mann wieder nach rechts lenkte und sein Auto daraufhin mit dem Lieferwagen kollidierte. Wie sich herausstellte, war der Mann mit einem Fahrausweisentzug belegt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken.

(taw)