15-Jährige greift für Drogen sogar zur Waffe

Gegen 20 Uhr am 20. Januar diesen Jahres kam es beim Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Eschen zu einem Treffen zwischen einem 19-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener. Hintergrund war ein geplanter Handel mit Betäubungsmitteln, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Im Verlauf des Treffens kam es dann zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann von einer 15-jährigen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Betäubungsmitteln aufgefordert wurde.

Mehrere Festnahmen

Das Opfer verweigerte die Herausgabe und wurde daraufhin von der Jugendlichen durch einen Schuss aus einer Gasdruckpistole leicht am Kopf verletzt. Die Jugendliche und ihre Begleiter haben nach weiteren körperlichen Übergriffen auf das Opfer den Tatort unter Mitnahme der Betäubungsmittel verlassen.

Die 15-jährige Tatverdächtige und ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnten inzwischen durch die Landespolizei ermittelt und festgenommen werden. Über Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Fürstliche Landgericht wegen des Verdachts des Verbrechens des schweren Raubes und der Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz für beide U-Haft verhängt.

Nach intensiven Ermittlungen der Landespolizei zum Tathergang konnten drei weitere Tatverdächtige im Alter von 18 bis 20 Jahren ermittelt und international zur Verhaftung ausgeschrieben werden. Im benachbarten Ausland kam es daraufhin zu weiteren Festnahmen.

