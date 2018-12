15-Jähriger verunfallt mit frisiertem Töffli

Der 15-Jährige fuhr am Montagabend kurz nach 18.30 Uhr mit seinem frisierten Töffli auf der Flawilerstrasse von Flawil in Richtung Zentrum Oberuzwil. Auf dem Gepäckträger sass sein 14-jähriger Kollege ohne Helm. Zur selben Zeit fuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der Morgenstrasse in Richtung Kreuzung Flawilerstrasse.

Beim Überqueren der Flawilerstrasse übersah er den Töfflifahrer und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei kam der 15-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Sein 14-jähriger Mitfahrer konnte vor dem Zusammenprall vom Mofa abspringen und blieb unverletzt. Der Töfflifahrer wurde durch den Rettungsdienst betreut und im Anschluss ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Franken, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

(juu)