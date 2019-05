15-Jähriger seit Samstag spurlos verschwunden

Seit vergangenem Samstag, 18. Mai 2019, ist der 15-jährige Adrian Huber aus Götzis (A) verschwunden. Wie die Landesdirektion Vorarlberg mitteilte, hatte er zuletzt angekündigt, mit dem Zug nach Bregenz fahren zu wollen. Adrian ist 180 cm gross, hat braune Haare und braune Augen.

Zuletzt trug er eine schwarze Hose, ein dunkles T-Shirt, schwarze Adidas-Schuhe mit goldenen Streifen und eine Jacke. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0043591338157 entgegengenommen.

Wahrscheinlich in den falschen Zug gestiegen

Obwohl Adrian bereits 15 sei, entspreche sein Entwicklungsstand dem eines zehnjährigen Kindes, erklärt sein Onkel Heiko Mitterhuber gegenüber Fm1Today. So könne er schlecht lesen und sei enorm schüchtern. Es wird davon ausgegangen, dass er in den falschen Zug stieg. «Wir wissen, dass er in der deutschen Stadt Engen an einem Bankautomaten ein paar Euro abgehoben hat», wird seine Familie zitiert.

Dies hätten auch Kamera-Aufnahmen und Spürhunde bestätigt. Danach sei er wohl mit einem Zug weiter nach Singen (D) oder Konstanz gefahren. Daher könnte es möglich sein, dass sich Adrian mittlerweile in der Schweiz aufhält. Die Familie hofft nun, dass jemand den Jungen erkennt und die Polizei informiert. Derweil wird in Österreich und Deutschland nach dem 15-Jährigen gesucht.

(juu)