15-Jähriger verletzt sich bei Arbeit mit Schneefräse

Am Freitagnachmittag hantierte ein 15-Jähriger Junge in der Bündner Gemeinde Obersaxen mit einer Schneefräse. Kurz vor 17 Uhr verletzte er sich dabei an der Hand.

Als er den Schnee mit der Fräse wegräumen wollte, verstopfe der Auswurf der Fräse und der Teenager versuchte mit der Hand den Schnee aus dem Rohr herauszunehmen. Dabei geriet seine Hand in die Fräse und er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Seine Mutter brachte ihn ins Regionalspital Ilanz. Kurze Zeit später wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

(fss)