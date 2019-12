16-Jähriger schlägt bei Kontrolle auf Polizist ein

Am Donnerstagabend nach 19 Uhr beabsichtigte die Stadtpolizei St.Gallen, an der Hechtgasse eine Gruppierung zu kontrollieren. Dabei ergriff ein junger Mann sofort die Flucht in Richtung Bohl. Wie die Stadtpolizei St.Gallen am Freitag mitteilte, konnte er kurze Zeit später bei den Toiletten eines Fast-Food-Restaurants angehalten werden. Dort setzte der junge Mann aber seine Fäuste mehrfach mit voller Wucht gegen den Polizisten ein.

Während des anschliessenden Gerangels, das sich bis in den Kassaraum des Restaurants hinzog, schlug der Jugendliche weiterhin mit den Fäusten auf den Polizisten ein. Auch nach der Festnahme versuchte er, sich mit Fusstritten und Kopfstössen zu befreien, und beschimpfte die Polizisten.

Aus Jugendheim entwichen

Laut der Stadtpolizei St.Gallen war der 16-jährige eritreische Jugendliche aus einem Jugendheim entwichen und zur Anhaltung ausgeschrieben. Die zuständige Jugendanwaltschaft verfügte die Inhaftierung und Zuführung ins Regionalgefängnis Thun.

Der traktierte Polizist musste im Spital untersucht werden, wo Prellungen und eine Gehirnerschütterung beziehungsweise ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurden. Gegen den Jugendlichen wird Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und wegen Körperverletzung erstattet.

(mon)