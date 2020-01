1600-Liter-Flasche undicht – sie drohte zu platzen

Im chinesischen Restaurant Engel Wang Fu in Lustenau (A), das bei Ostschweizern äusserst beliebt ist, wurde am Donnerstag die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen. Die vermutlich grösste Weinflasche der Welt aus Glas, befüllt mit 1590 Litern Rotwein, wurde undicht, sodass der Wein anfing, am Boden auszulaufen.

«Sofort begannen wir, mit Sandsäcken und einer Holzplatte eine Barriere zu bauen, um ein Verteilen des Weins, falls die Flasche platzen sollte, auf die gesamte Restaurant-Fläche zu verhindern», schreibt die Feuerwehr Lustenau.

Wein nicht verloren

Anschliessend bohrte die Feuerwehr ein Loch in den Korken, um den Wein abzusaugen und in Fässer umzupumpen. Nach einer Grobreinigung am Ende des Einsatzes konnten die sechs Feuerwehrleute nach gut zwei Stunden wieder zurück.

«Der gerettete Wein wird nun zum Winzer ins Burgenland gebracht, dort wird er überprüft, in Flaschen abgefüllt und für einen guten Zweck verwendet», sagt Jürgen Hämmerle, Einsatzleiter Feuerwehr Lustenau, gegenüber FM1Today.

(taw)