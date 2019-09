17-Jähriger wird von Auto erfasst – schwer verletzt

Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag gegen 6.40 Uhr von Wittenbachin Richtung St. Gallen. Vor der Bushaltestelle Kronbühl/Bruggbach verlangsamte sie ihr Auto aufgrund von Kolonnenverkehr.

Als sie wieder beschleunigte, übersah sie einen 17-jährigen Fussgänger, der die Strasse überquerte. Das Auto prallte in den 17-Jährigen, der in der Folge über das Fahrzeug auf die Strasse geschleudert wurde und dort liegen blieb. Der Fussgänger zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere der Gehrichtung des Fussgängers, machen können. Personen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal unter Tel. 058 229 80 00 zu melden.

(taw)