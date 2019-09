19-jähriger Lernfahrer bei Töffunfall gestorben

Ein 19-jähriger Lernfahrer ist am Samstag gegen 13 Uhr mit einem Töff von Tiefencastel auf der Schinstrasse H417a in Richtung Thusis gefahren. In einer Linkskurve bei Caseler Tobel stürzte er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Dort bliebt er mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Ein Ambulanzteam des Spitals Thusis sowie die Rega betreuten ihn notfallmässig. Der 19-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen allerdings noch vor Ort.

Das total beschädigte Motorrad wurde abtransportiert. Die Unfallstelle war im Anschluss während drei Stunden blockiert. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

(doz)