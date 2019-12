19-Jähriger stirbt nach Unfall an Verbrennungen

Ein 19-jähriger Autolenker fuhr am Donnerstag vergangener Woche in Begleitung eines Gleichaltrigen von Lenzerheide in Richtung Lantsch/Lenz. In einer Linkskurve vor dem Golfplatz prallte das Auto heftig in die Leitplanke auf der rechten Seite. Das Auto begann zu brennen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.



Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Der Beifahrer erlitt jedoch schwere Brandverletzungen

und wurde von der AP3-Luftrettung ins Universitätsspital nach Zürich geflogen. Dort ist er am Stephanstag verstorben, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

