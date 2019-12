19-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein 19-jähriger Autolenker fuhr am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in Begleitung eines Gleichaltrigen von Lenzerheide GR in Richtung Lantsch/Lenz GR. In einer Linkskurve auf der Julierstrasse, vor dem Golfplatz, prallte das Auto heftig gegen die rechtsseitige Leitplanke. Laut Kapo GR begann das Auto zu brennen, worauf sich die beiden Insassen selbstständig aus diesem retten konnten. Die Feuerwehren Vaz/Obervaz GR und Churwalden GR konnten den Brand löschen.

Ein Ambulanzteam des Stützpunktes Tiefencastel versorgte zusammen mit einer zufällig anwesenden Ärztin die beiden Verletzten. Der Beifahrer wurde mit schweren Brandverletzungen von der AP3-Luftrettung ins Universitätsspital Zürich geflogen und der leicht verletzte Lenker mit der Ambulanz ins Spital Thusis transportiert. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang.

