19-Jähriger nickt ein und verursacht zwei Crashs

In Klosters GR ist es am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 19-jähriger Lenker fuhr von Küblis GR in Richtung Davos, als er auf der Landstrasse in Klosters bei der Örtlichkeit «Über dem Bach» auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte er zuerst mit dem Auto eines 60-jährigen Deutschen. Dieser und sein Mitfahrer erlitten leichte Schürfungen, die ambulant behandelt werden konnten. Weiter kollidierte der 19-Jährige mit dem Auto einer 28-jährigen Schweizerin. Die Frau wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital nach Schiers GR überführt.

Drei Personen verletzt

Für die medizinische Versorgung der drei Leichtverletzten stand neben dem Ambulanzteam auch der Dorfarzt im Einsatz. Die Autos erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, gab der 19-Jährige gegenüber den Polizisten an, kurz eingenickt zu sein.

(juu)