19-Jähriger schrottet Maserati auf Kreuzung

Ein 22-jähriger Autofahrer war mit einer 19-jährigen Beifahrerin am Sonntag kurz nach 20 Uhr auf der Parkstrasse in St. Margrethen unterwegs in Richtung Au. Bei der Verzweigung in die Bahnhofstrasse überquerte er die Kreuzung. Gleichzeitig näherte sich rechts von ihm der Maserati eines 19-Jährigen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Dieser kollidierte in der Folge mit der rechten Seite des Mercedes des 22-Jährigen. Dadurch drehte sich der Wagen und prallte in einen Metallpfosten.

Aufgrund der auslaufender Flüssigkeit wurde die örtliche Feuerwehr zur Strassenreinigung aufgeboten. Der 22-Jährige sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht.

(maw)