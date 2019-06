21-Jähriger baut Unfall mit Mamis BMW

Am Freitagabend baute ein 21-jähriger Schweizer mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall. Er war gerade von Pfäffikon SZ in Richtung Wagen SG unterwegs, als er in Rapperswil-Jona, Höhe Pizzeria Dieci, aus zurzeit unbekannten Gründen, mit dem BMW über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet und frontal gegen die Leitschranke prallte. Durch die Wucht wurde diese aus der Verankerung gerissen und vom Auto mitgeschleift.



Gleichzeitig war eine 16-jährige Fussgängerin auf dem Trottoir in Richtung Bahnhof unterwegs. Sie wurde vom Auto des 21-Jährigen touchiert und leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, konnte sie selbständig einen Arzt aufsuchen.

Ebenfalls wurde ein korrekt entgegenkommendes Auto einer 19-jährigen Frau von der rausgerissenen Leitschranke getroffen und beschädigt.

Mit Pizzamesser am Hals verletzt

Nach dem Unfall stieg der 21-Jährige aus dem Auto aus und nahm ein Pizzamesser, welches auf einem Tisch der dortigen Pizzeria lag. Er verletzte sich mit dem Messer leicht am Hals. Passanten konnten ihn schliesslich bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle bringen. Er wurde ins Spital gebracht werden und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Weitere Personen wurden durch den ganzen Vorfall nicht verletzt oder gefährdet. Die ausgerückten Polizisten konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen, obwohl der 21-Jährige während der ganzen Zeit sich äussert aggressiv und renitent verhielt. Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Schweizer ohne Führerausweis unterwegs war.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 21-Jährige muss sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten. Der Sachschaden wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt.

