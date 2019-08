21-Jähriger sticht mit Mistgabel Kuh blutig

Der Fall, der am Montag vor dem Kriminalgericht in Vaduz (FL) verhandelt wurde, ereignete sich bereits vergangenen Dezember in Ruggell (FL). Im Mittelpunkt steht ein 21-jähriger Betriebshelfer, der eine Kuh misshandelt haben soll. Wie das «Liechtensteiner Vaterland» schreibt, soll der junge Mann die Kuh rund 20 Minuten lang mit einem Viehtreiber geplagt haben. Nur fünf Tage danach habe er sie mit der Mistgabel misshandelt. Er soll so oft auf den Rücken des Tieres eingestochen haben, bis Blut floss.

Die Wunden begannen nach einigen Tagen zu eitern. Schliesslich konnte das Tier nicht mehr aufstehen. Laut der Zeitung entschied der Bauer, das Tier zu erlösen und einschläfern zu lassen.

Zu Geldstrafe verurteilt

Vor Gericht wollte sich der Beschuldigte nicht recht zu den Vorwürfen äussern und stritt alles ab. Die Richterin, die den Fall behandelte, glaubte aber eher den Zeugenaussagen als ihm und verurteilte den Betriebshelfer zu einer bedingten Geldstrafe von 1200 Franken.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Esel geschändet

Kürzlich schlug bereits ein anderer Fall von Tierquälerei im Liechtenstein hohe Wellen. Damals ging es um einen Schweizer, der sich in Triesenberg (FL) an einer Eselstute vergangen hatte und dabei in flagranti erwischt wurde. Es waren die Tierhalter selbst, die ihn überraschten und dann auch die Polizei verständigten. Sie hielten den Mann fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Der Beschuldigte wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 2100 Franken verurteilt. Hinzu kamen die Verfahrenskosten. Diese beliefen sich auf rund 1000 Franken.

