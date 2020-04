21-Jähriger stirbt nach Sturz von Brücke

Der 21-Jährige lief am Montag um halb zwei Uhr nachts in Begleitung eines Kollegen auf der Stennabrücke in Richtung Flims Dorf. Nach ersten Erkenntnissen bestieg er das Brückengeländer, verlor das Gleichgewicht und fiel über dreissig Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte.



Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Hergang des Sturzes.

(mon)