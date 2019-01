23-jähriger Lenker knallt betrunken in Mauer

Der 23-jährige Schweizer war um etwa 6.45 Uhr auf der Freiestrasse in Richtung Zentrum unterwegs – gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau mit überhöhter Geschwindigkeit. Er verlor in der Folge im Etter-Egloff-Kreisel die Kontrolle über seinen Audi, kam von der Fahrbahn ab und prallte in eine Mauer. Der Lenker und seine beide Mitfahrer blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Weil die Einsatzkräfte beim Lenker Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert 0.56 mg/l bzw. 1,12 Promille ergab. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Dem 23-Jährigen wurde der Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen.

