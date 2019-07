Mann fährt Fussgänger an und lässt ihn liegen

Ein 88-jähriger Lenker war am Montag, kurz vor 17.40 Uhr, auf der Hauptstrasse in Trübbach unterwegs. Im Donaukreisel nahm er die Ausfahrt Richtung Weite und übersah dabei einen Mann, der gleichzeitig den Fussgängerstreifen überquerte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, kam es zur Kollision. Dabei wurde der 26-jährige Fussgänger auf die Motorhaube und die Frontscheibe geschleudert. Anschliessend landete er durch die Wucht des Aufpralls wieder auf der Strasse.

Trotz der Kollision und einer beschädigten Frontscheibe setzte der 88-Jährige seine Fahrt Richtung Weite fort. Dort konnte er durch eine Drittperson, die den Unfall beobachtet hatte, zum Anhalten bewegt werden. Während der Fussgänger mit eher schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde, wurde dem 88-Jährigen der Fahrausweis auf der Stelle abgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte zur Überprüfung der Fahrfähigkeit eine Blut- und Urinprobe.

Beim Einparken Frau und Kind angefahren

Ebenfalls am Montagnachmittag hat in Uzwil eine Autofahrerin Personen übersehen. Die 49-jährige Frau fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem Auto vom Zentrum in die Neudorfstrasse und bog in einen Vorplatz ein, wo sie in eine Garage einparken wollte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, übersah sie wahrscheinlich aufgrund des Gefälles in der Einfahrt eine Frau und zwei am Boden sitzende Kinder.

Als die 49-Jährige im Schritttempo in die Einfahrt fuhr, touchierte ihr Auto die am Boden sitzende 30-jährige Frau. Diese stürzte dabei auf ein vor ihr sitzendes siebenjähriges Kind. Die beiden Personen wurden leicht verletzt, das dritte Kind blieb unverletzt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst und die 30-Jährige von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen ins Spital gebracht.

(juu)