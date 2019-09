«Holzbänke ohne Besitzer werden entfernt»

In der Ferienortschaft Sils im Engadin gibt es einen regelrechten Ansturm auf Holzbänke. Dieser begann vor rund zwei Jahren. Besonders Feriengäste wollen ihre persönliche Bank aufstellen lassen. Doch die Gemeinde muss diese enttäuschen. Es hat schlicht keinen Platz mehr, wie die Gemeinde in lokalen Medien mitteilen liess. Die Verwaltungsangestellte Rosmarie Lisignoli erklärt gegenüber 20 Minuten: «In der gesamten Ortschaft stehen ungefähr 260 Bänke. Mehr geht nicht.» Am grössten sei die Dichte entlang des Silsersees. Dort habe es alle 40 Meter eine Bank.

Umfrage Was halten Sie von Holzbänken in Ortschaften? Die Holzbänke sind schön.

Die Holzbänke stören in der Natur.

Die Holzbänke sind mir noch nie aufgefallen.

Die Holzbänke sind mir völlig egal.

Bänke werden ersetzt

Die Gemeinde konnte nicht mehr länger zuschauen. Sie sah sich zum Handeln gezwungen. Als Massnahme werden die Bänke elektronisch registriert, was bisher nicht der Fall war. Zudem wurden in den letzten Wochen alle Besitzer ausfindig gemacht. Eine Frist ist nun abgelaufen. «Holzbänke ohne Besitzer werden in den nächsten Tagen entfernt», so Lisignoli. Die ältesten Bänke stehen seit 30 Jahren in Sils – immer am genau gleichen Ort.

Dank der Aktion hat es Platz für neue Bänke. Doch wer spontan eine Bank in Sils aufstellen möchte, muss sich gedulden. Denn es gibt eine Warteliste. Auf dieser sind laut der Gemeinde aktuell rund zwei Dutzend Personen. Für Lisignoli ist zudem klar: «Neue Standorte für zusätzliche Bänke kommen nicht in Frage.»

Bank kostet

Wer eine Bank aufstellen will, muss 2500 Franken bezahlen. Oft sind die Bänke mit einer persönlichen Widmung versehen, sei es zu einer Hochzeit, zu einem Jubiläum oder einem Nachruf. Warum gerade Sils so beliebt für die Bänke ist, kann niemand beantworten. «Eine Preiserhöhung ist zurzeit kein Thema», sagt Lisignoli. Dies obwohl die grosse Nachfrage zu mehr Arbeit führt, denn die Bänke müssen alle von der Gemeinde gepflegt und wenn nötig repariert werden.

In der Gemeinde seien die Holzbänke durchaus Gesprächsstoff, so die Verwaltungsangestellte. Besonders innerhalb der Verwaltung, aber auch sonst im Dorfleben. Beklagt, dass es zu viele Bänke habe, hat sich bisher noch niemand. Und solange die Nachfrage vorhanden ist, will die Gemeinde die Anzahl Bänke auch nicht ändern.

(mig)