28-Jähriger von Tanne erschlagen

Der Mann war am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr im Gebiet Gieselbach in Ebnat-Kappel SG in steilem Gelände mit dem Fällen einer Tanne beschäftigt. Als diese fiel, wurde der 28-Jährige von der Tanne getroffen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte, starb er noch auf der Unfallstelle. Die aufgebotene Rega barg den tödlich Verunfallten aus dem Gelände.

(juu)