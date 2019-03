Ohne Operation hat Hazel bald nur noch drei Beine

«Wenn man das Bein nicht operiert, muss man es vermutlich amputieren», sagt Markus Nydegger, Leiter des Tierheimes Tellen in Hohentannen TG. Er spricht von der Mischlings-Dame Hazel, die er vor rund vier Monaten in seinem Heim aufgenommen hat.

Hazel wurde aus Rumänien in die Schweiz importiert. Mit 700 anderen Junghunden musste sie zuvor zusammenleben. Der Platz war zu klein und die Haltung dementsprechend nicht optimal. Nydegger und seine Frau stellten sich zur Verfügung, zehn der Hunde in ihr Tierheim aufzunehmen und sie von dort an interessierte Familien zu vermitteln.



Kniescheibe nicht am richtigen Platz

Direkt nach der Ankunft fiel dem Tierkenner auf, dass die sechs Monate alte Hündin am Bein verletzt ist. «Dass etwas nicht in Ordnung ist, hat man schnell gemerkt. Beim Laufen humpelt sie stark», so Nydegger. Nach einem Tierarztbesuch hatte er schliesslich Klarheit: Die Kniescheibe von Hazel sitzt nicht vorne am Knie sondern auf der Rückseite. Das bereitet dem Welpen natürlich Schmerzen. Aber Hazel sei eine Kämpferin und tobe trotzdem mit den anderen Vierbeinern über die Felder.



In Zukunft könnte das jedoch anders aussehen. Nydegger geht davon aus, dass das Kniegelenk von Arthrose befallen sein wird. Arthrose bedeutet ein langsam fortschreitender Abbau der Gelenkknorpel und würde irgendwann eine definitive Amputation des Beines zur Folge haben. Zudem werde die Hüfte von Hazel falsch belastet und das gesunde Bein trage dauernd das doppelte des vorgesehenen Gewichtes.

Spendenaktion auf Facebook

Nydegger hat sich deshalb dazu entschieden, die Hündin operieren zu lassen. Die Kosten der Operation belaufen sich auf rund 4'000 Franken.

Eine Freundin der Familie Nydegger hat nun via Facebook einen Spendenaufruf für die Operationskosten von Hazel gestartet. «Weil der Arzt davon überzeugt ist, dass Hazel nach der Operation wieder einwandfrei leben kann, unterstütze ich das Vorhaben», sagt sie. Der Operationstermin ist auf den 27. März im Tierspital Zürich angesetzt. Wer etwas spendet, wird auch über den Gesundheitszustand von Hazel auf dem Laufenden gehalten.

