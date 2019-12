Frau will Tochter mit Geld vor Gefängnis bewahren

Eine 66-jährigen Frau meldete sich am Mittwoch bei der Kantonspolizei St. Gallen, dass sie am Dienstag Opfer eines «falschen Polizisten»wurde. Die Täter gaben der Frau am Telefon an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dadurch soll ein Porsche einen Totalschaden erlitten haben.

Es gebe noch weitere Maschen, die Betrüger am Telefon benutzen. Für weitere Informationen steht die Broschüre Es gebe noch weitere Maschen, die Betrüger am Telefon benutzen. Für weitere Informationen steht die Broschüre «Bei Anruf Betrug» der Schweizerischen Kriminalprävention online zur Verfügung.

Um die Tochter nun vor dem Gefängnis zu bewahren, müsse sie für diesen Schaden aufkommen. Die Frau begab sich daraufhin zur Bank und hob dort 45'000 Franken ab. Dieses übergab sie dem Täter an einem ausgemachten Treffpunkt.

Vermehrte Meldungen von Betrugsmasche

Bereits am Dienstag hat die Kantonspolizei St.Gallen vor der Betrugsmasche «falsche Polizisten» gewarnt. Dies aufgrund von mehreren eingegangenen Meldungen von Personen aus der Stadt St.Gallen, die am Montag von «falschen Polizisten» kontaktiert wurden. Insgesamt gingen sechs Meldungen bei der Kapo SG ein. Bei diesen Personen hatten die Täter keinen Erfolg.

Die Geschichte hinter den Anrufen sind laut Polizei oft die selben. Es gehe um kuriose Ereignisse und die Möglichkeit, eine bekannte oder verwandte Person mit einer hohen Geldsumme vor dem Gefängnis zu bewahren. Achtung: Die Geschichten können aber auch variieren.

Wie reagieren – die Polizei informiert

Echte Polizistinnen und Polizisten:

- sprechen Schweizerdeutsch.

- würden am Telefon nie nach den finanziellen Verhältnissen fragen.

- würden nie Geld oder Wertsachen «zur sicheren Unterbringung» verlangen.

- würden einem am Telefon nicht unter Druck setzen, Misstrauen ist deshalb nicht fehl am Platz.

Im Weiteren gilt:

- jüngere Personen sollten ihre älteren Verwandten und Bekannten über die Betrugsmasche informieren und aktiv nach merkwürdiger Telefonanrufe fragen.

- Warnungen von Bankangestellten sollten ernst genommen

werden.

- Geld darf niemals an eine unbekannte Person übergeben werden.

- Bei Unsicherheit kann bei der Notrufnummer 117 nachgefragt werden. Es gilt aber: Rechtzeitig nachfragen! Ist das Geld erst einmal übergeben, ist es in der Regel verloren.

