50 junge Weissrussen stranden im Misox

Der Chauffeur des weissrussischen Reisecars wollte sich am Donnerstag zunächst der Kontrolle im Centro controllo veicoli pesanti (CCVP) in San Vittore im Misox entziehen. Er wurde jedoch von der Bündner Kantonspolizei ins Kontrollzentrum zurückgeführt, wie diese am Freitag berichtete.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Bei der technischen Kontrolle stellte sich dann heraus, dass das Bremssystem bei der dritten Achse demontiert und der Car somit nicht mehr betriebssicher war. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt.

Die 50 jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 25 Jahren waren auf dem Heimweg von ihren Ferien in Spanien zurück nach Weissrussland. Sie wurden in San Bernardino GR, im südbündnerischen Misox, in einer Unterkunft untergebracht, bis ein Ersatzbus organisiert war. Der Chauffeur wurde angezeigt.

(sda)