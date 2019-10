Dieser Nase verdanken 7 Menschen ihr Leben

Polizeihund Lupo von Bromen, ein Drahthaar Magyar Viszla, wäre in Menschenjahren gerechnet bereits über 90 Jahre alt. In seinem langen Leben hat Lupo unzählige Einsätze zum Wohle der Gesellschaft geleistet, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Facebook schreibt. Nun wird er pensioniert.

Kuriose Namen



Questi vom Drumlin Wolf, Yodi vom Amtsbach oder Alix vom Bergischen Geläut - diese kuriosen Namen tragen die Polizeihunde. Der Hundeführer nennt sie jedoch nur Questi, Yodi oder Alix. Der Zusatz kommt von der jeweiligen Züchtung. «Es ist der Stammbaumname oder quasi Markenname», so Kapo-Sprecher Gian Andrea Rezzoli. Ein Kenner weiss anhand des Namenszusatzes genau, woher der Hund stammt.



Aussuchen tut sich der Hundeführer seinen Hund selbst. Dabei werde oft auf bekannte Züchter gesetzt, nicht selten habe ein Hundeführer mehrere Hunde vom gleichen Züchter. «Hier spielt Vertrauen eine grosse Rolle», so Rezzoli.

Die Hunde werden privat gekauft und seien für den Hundeführer auch Haustier und Familienhund.

Im Jahr 2015 wurde er zum Personenspürhund ausgebildet und durfte bis heute während elf Jahren über 1000 Mal an Einsätze ausrücken. Sieben Menschen wurden von Lupo lebend aufgespürt und verdanken seiner Nase ihr Leben. So etwa ein damals 77-Jähriger, der von einem Spaziergang in Tübach SG nicht mehr heimkehrte. Lupo nahm die Fährte des Mannes auf und fand diesen nach drei Stunden Suche.

Vielseitige Einsätze

Die insgesamt 23 Zugehörigen des Diensthundewesens der Kantonspolizei St. Gallen, davon zwei Mitarbeiter vollamtlich, bewältigten mit ihren 29 Diensthunden mehr Einsätze, als das Jahr Tage hat. Im Jahr 2018 waren es über 500 Einsätze. Die Hunde unterschiedlicher Rassen werden zum Schutz eingesetzt, spüren Drogen oder Sprengstoff auf und finden mit ihren feinen Nasen vermisste Personen oder geflüchtete Täter. Nicht zuletzt schützen sie auch die Polizisten.

