80 Studenten feiern in einer Wohnung

Insgesamt 13 Beschwerden bezüglich Ruhestörungen sind bei der Stadtpolizei St.Gallen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag eingegangen. Aufgrund des Lärms mussten fünf Studentenpartys aufgelöst werden. Wie die Stapo SG schreibt, fanden diese jeweils in einer privaten Wohnung statt. «In einer der Wohnungen befanden sich rund 80, in einer anderen rund 70 Studenten», sagt Sprecher Dionys Widmer Auf Anfrage.

Zudem mussten fünf Ordnungsbussen wegen Lärm und eine wegen Littering erteilt werden. Kostenpunkt: 60 Franken für den Lärm und 50 für das Littering. Laut Widmer hat es sich beim Littering nämlich nur um einen Kleinabfall, wie beispielsweise eine Dose gehandelt. «Grössere Abfallmengen, wie zum Beispiel wenn man das Grillzubehör im Wald stehen lässt, werden mit 200 Franken geahndet.»

Kein Einzelfall

Dass die St. Galler Studenten gern mal über die Stränge schlagen, zeigen auch einige andere Vorfälle der letzten Zeit. Ende November erst eskalierte eine Party von HSG-Studenten. Dabei sollen offenbar Party-Gäste die Eingangstüre des SP-Sekretariats in St. Gallen mit einem Schirmständer eingeschlagen haben. Nebst dem Schaden bemerkte Sekretär Guido Berlinger-Bolt-Bolt auch ein Entschuldigungsschreiben an der Tür. Darin verwies man auf eine ausgeartete Party im Haus und entschuldigte sich für den Sachschaden.

Nicht so glimpflich ging eine Halloween-Party der HSG-Studentenverbindung CF (Cercle des Francophones) aus. Rund 100 Studenten feierten in dem Studentenlokal. Nach einer Lärmklage rückte allerdings die Polizei gegen 1 Uhr an, büsste die Veranstalter mit 60 Franken und löste die Party auf. Damit war der Radau aber nicht beendet – ganz im Gegenteil. Betrunkene Studenten begannen die Polizisten zu beleidigen. Sie schmissen mit Flaschen um sich und skandierten: «Fuck the police!». Mehrere Teilnehmer hätten an den Strassenrand und an Mauern uriniert, wie die Polizei schreibt. Zudem wurde eine Baustelle beschädigt. Bis in die Innenstadt mussten die Studenten von der Polizei begleitet werden. Ein betrunkener Randalierer wurde festgenommen.

(juu)