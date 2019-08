97 tote Fische in Fluss gefunden

Die Fischereiaufsicht des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden ist von einem Fischer auf toten Tiere im Fluss Pschiavino in Brusio GR aufmerksam gemacht worden. Laut der Standeskanzlei Graubünden wurden am Donnerstag, 8. August und am Freitag, 9. August dort insgesamt 97 tote Fische gefunden.

Die verendeten Fische sind zwischen dem Einlauf der ARA Brusio und der italienischen Grenze auf einer Länge von rund einem Kilometer des Flusses Poschiavino entdeckt worden. Die Kantonspolizei Graubünden hat vor Ort die Untersuchungen geleitet und Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Die Ursache für das Fischsterben ist noch nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der ARA Brusio kann nicht ausgeschlossen werden. Das Amt für Natur und Umwelt wurde über den Sachverhalt ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Die zuständigen Behörden in Italien haben keine weiteren toten Fische gefunden.

(mwa)