A13 wegen schwerem Unfall gesperrt

In Graubünden, ereignete sich heute kurz vor 12 Uhr auf der A13 im Viamala-Tunnel ein schwerer Unfall. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, sind ein Lieferwagen und ein Wohnmobil in den Unfall verwickelt. In der Folge musste die Autobahn zwischen Viamala und Zillis in beiden Richtungen gesperrt werden.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Individualverkehr in beiden Richtungen und der Schwerverkehr Richtung Norden werden zurzeit über die Kantonsstrasse umgeleitet. Für den Schwerverkehr in Richtung Süden, hingegen, ist die A13 zwischen Thusis und Zillis gesperrt.

Als Alternative dient die A2 via Gotthard-Tunnel. Laut der Kantonspolizei GR, sollte die Sperrung des Viamala-Tunnels noch eine gute Stunde dauern, da festgestellt werden muss ob die Tunneleinrichtung beschädigt ist und Reparaturarbeiten nötig sind.

(kat)