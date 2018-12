Abgebranntes Haus liegt neben Feuerwehrdepot

«Ich bin mitten in der Nacht erwacht, weil es dermassen gestunken hat», sagt eine Leser-Reporterin zu 20 Minuten. Vom Balkon aus hat sie dann gesehen, dass es in der Nachbarschaft brennt. Die Feuerwehr stand bereits in vollem Einsatz. «Mit zwei Hubrettern wurde von beiden Seiten gelöscht.»

Dennoch konnte das Schlimmste nicht verhindert werden: Das Haus an der Kübachstrasse in Berneck brannte aus, vier Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Kantonspolizei am Freitagmorgen früh mitteilte.

«Die Bewohner des Hauses nahmen in der Nacht Rauchgeruch wahr. Bei der Nachschau entdeckten sie Flammen im Parterre und versuchten diese zu löschen», schreibt die Kapo. Da dies aussichtslos war, begaben sie sich ins Freie und verständigten die Einsatzkräfte. Diese trafen auf ein Haus im Vollbrand und forderten Unterstützung der Feuerwehren St. Margrethen und Widnau an. Schliesslich standen rund hundert Feuerwehrleute im Einsatz.

«Feuerwehr hätte fast vom Depot rüberspritzen können»

«Das Haus liegt Luftlinie grad mal rund 25 Meter vom Feuerwehrdepot entfernt», sagt ein Leser-Reporter (23) zu 20 Minuten. «Die Feuerwehr hätte fast vom Depot aus rüberspritzen können.» Dennoch wurde das Haus Opfer der Flammen.

Laut Markus Köppel, dem Kommandanten der Feuerwehr Au-Berneck-Heerbrugg, hat der nahe Standort zum Depot keinen Einfluss auf den Löscherfolg. «Als wir alarmiert wurden, stand das Haus grösstenteils schon in Flammen.» Es handelte sich um ein Holzhaus älterer Bauart mit vielen Zwischenböden. Da könne sich das Feuer rasch ausbreiten. Natürlich sei man zwei, drei Minuten rascher vor Ort, wenn das Brandobjekt in der Nähe des Depots liege.

Sofortiger Abbruch wegen Sturm

Das zerstörte Haus wird seit Freitagmorgen bereits abgebrochen. «Wegen Einsturzgefahr können wir nicht ins Haus rein, es gibt aber immer noch Glutnester», so Köppel. Da ein Föhnsturm erwartet wird und die Spezialisten der Kantonspolizei die Beweissicherung abgeschlossen haben, wurde unverzüglich mit Abbrucharbeiten begonnen.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das angebaute Haus gerettet werden. «Auch eine weitere Ausbreitung des Feuers konnten wir verhindern», sagt Köppel.

Solidarität

Die Gemeinde hat am Freitag Kontakt zu den Personen aus dem Haus aufgenommen, um Unterstützung zu offerieren. «Wir haben den Bewohnern eine Wohnung der Gemeinde angeboten», sagt Gemeindepräsident Bruno Seelos. Doch die Personen hatten bereits familienintern eine Lösung gefunden und konnten im Dorf untergebracht werden. In Berneck spüre man grosse Solidarität mit den Brandopfern. In den ersten Stunden haben Nachbarn die Betroffenen aufgenommen und unterstützt.

(jeb)