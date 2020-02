Schon wieder tötet ein Adler eine Katze

Erst am Dienstag sorgte der Fall einer Katze, die in Werdenberg SG von einem Adler gepackt worden war, für Aufsehen. Ein Leser-Reporter hielt die Szene in einem Video fest. Sie ist nichts für zarte Gemüter:



Ganz in der Nähe, in Balzers FL, frass ein Adler Ende Januar einen Hahn. Dieser Adler gehört zum Gnadenhof-Zoo der ehemaligen SVP-Vizepräsidentin und St. Galler Alt-Nationalrätin Jasmin Hutter aus Eichberg SG.

Kurz zuvor mauserte der Kater noch

Am Mittwochmorgen, nur einen Tag nach dem Adlerschlag in Werdenberg, krallte sich erneut ein Adler einen Stubentiger, den Kater Theo von Leser-Reporter Rolf Wohler. Er habe das sechsjährige Tier am Morgen, als er von einem Arztbesuch nach Hause kam, tot auf der Wiese in Rigelschwendi oberhalb von Hemberg SG vorgefunden. «Bevor ich ging, sah ich Theo noch beim Mausern.» Bei seiner Rückkehr gut anderthalb Stunden später lag der Kater tot und mit offenem Körper da. Lunge, Magen und Herz fehlten, Rippenknochen schauten krumm nach oben. Es habe wie mit einem Schnabel bearbeitet ausgesehen und sei nicht schön anzusehen gewesen, so Wohler.

Wohler vermutet, dass ein Adler den Kater erlegt hat. Der Pensionierte versteht, dass der Adler Nahrung braucht und dies der Lauf der Natur ist. «Aber es schmerzt halt trotzdem, wenn man ein geliebtes Tier verliert», sagt der 76-Jährige. Theo sei so ein gutmütiges Tier gewesen. «Wenn er jemanden mochte, sprang er dieser Person sofort auf den Schoss und begann, mit ihr zu schmusen.»

Katzen auf Speiseplan von Adlern

Wildhüter Urs Büchler vermutet nach dem Betrachten der Bilder ebenfalls, dass es sich um einen Adlerschlag handelt. «Alles deutet auf einen Adler hin», so Büchler. Adler würden die Bauchdecke der Beutetiere öffnen und Nahrung daraus beschaffen. Die Fundstelle bei Rigelschwendi auf über 1100 Meter über Meer liege zudem in der Nähe eines Adlerreviers des Alpsteingebiets. Es könnte sich allenfalls um einen Jungadler handeln, der ein neues Revier sucht, weil er von den Eltern aus deren Revier gedrängt wird, da diese im Frühling möglicherweise wieder Nachwuchs erwarten und dann entsprechend mehr Nahrung für die Aufzucht brauchen und ihr Jagdrevier deshalb nicht mehr teilen wollen.

Dass ein Adler Kater schlägt, sei nicht ungewöhnlich. «Dem Adler ist es egal, ob er einen Hasen, einen Fuchs, ein Murmeltier oder eine Katze jagt. Hauptsache, es gibt etwas zum Fressen.» Wenn sich im Adlerhorst Jungtiere befinden, wird das geschlagene Tier mitgenommen. Doch im Winter muss kein Nachwuchs gefüttert werden, sodass Adler meist nur so viel fressen, wie sie gerade für den Energiebedarf brauchen, und den Kadaver danach liegen lassen. «Wenn niemand das Tier wegräumt, ist es gut möglich, dass ein Adler zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehrt, um erneut vom Tier zu fressen.»

Dass es sich bei den Vorfällen in Werdenberg und Hemberg um denselben Adler handelt, der die Katzen geschlagen hat, hält Büchler für unwahrscheinlich. Theoretisch wäre es zwar von der Distanz her möglich, aber es handele sich um verschiedene Reviere. Zudem würden Adler nicht gezielt Jagd auf Katzen machen, sondern einfach darauf, was verfügbar ist. In diesem Winter gebe es wenig Fallwild, deshalb könnten eher Füchse und Katzen auf dem Speiseplan des Adlers stehen.

