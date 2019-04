Velofahrer (27) verirrt sich betrunken auf Autobahn

Ein Autofahrer meldete der Kantonalen Notrufzentrale gegen 1.30 Uhr, dass im Girsbergtunnel auf der Autobahn A7 in Kreuzlingen TG ein Velofahrer in Richtung Zürich unterwegs sei. Der Tunnel wurde daraufhin gesperrt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, gab der Velofahrer an, dass er nicht realisiert habe, dass er auf der Autobahn gefahren sei. Eine Atemalkoholprobe beim 27-jährigen Deutschen ergab einen Wert von 0,72 mg/l (1,44 Promille).

Zudem war ein 43-jähriger Schweizer aufgrund der kurzzeitigen Tunnelsperrung mit seinem Auto auf der Autobahn rückwärts in Richtung Euregiokreisel unterwegs. Auch er kam nicht weit: Er wurde durch eine Patrouille des Grenzwachtkorps angehalten und der Kantonspolizei Thurgau übergeben.

Beide Verkehrsteilnehmer werden bei der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen zur Anzeige gebracht.

(mwa)