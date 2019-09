Als er das Gespann hörte, war es schon zu spät

Ein Bauer stellte sein Fahrzeuggespann am Mittwochmorgen vor 10 Uhr auf einem Vorplatz seines Stalls in Valzeina ab. Dann ging er in den Stall und hörte plötzlich, dass das Gespann sich in Bewegung gesetzt hatte. In der Folge überquerte es eine Strasse und rollte über steiles Wiesland insgesamt gut achtzig Meter talwärts. Am Waldrand prallte es gegen Bäume, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Aus dem durch den Aufprall beschädigten Treibstofftank trat eine unbekannte Menge Diesel ins Erdreich. Der Bauer benachrichtigte umgehend die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Gemeinsam mit 15 Personen der Feuerwehren Vorderprättigau, fünf Personen der Stützpunktfeuerwehr Landquart und einem Spezialisten des Amts für Natur und Umwelt wurden Sofortmassnahmen zur Sicherung des Fahrzeuggespanns sowie des Erdreichs eingeleitet.

Das geschädigte Erdreich wird abgetragen. Der total beschädigte Traktor sowie der erheblich beschädigte Anhänger konnten mit Winden und einem Spezialfahrzeug geborgen werden.

(taw)