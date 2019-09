Als wäre eine Panne nicht schon genug

Kurz vor 17 Uhr am Montagabend war ein 55-jähriger Autofahrer Richtung Müllheim unterwegs, als er bei Felben-Wellhausen wegen einer Reifenpanne anhalten musste.

Ein 36-jähriger Lieferwagenfahrer geriet wenig später auf den Pannenstreifen und prallte in das Pannenfahrzeug. Der 55-Jährige konnte sich rechtzeitig hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.

Kurz abgelenkt

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der Lieferwagenfahrer an, dass er während der Fahrt kurz abgelenkt gewesen sei und deshalb die Fahrbahn verlassen habe. «Der Fahrer kramte eine Mappe hervor und hatte seinen Blick darauf gerichtet», so Kapo-Sprecher Michael Roth.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von einigen zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrbahn während eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Thurgau erinnert bei dieser Gelegenheit einmal mehr daran, dass während der Fahrt die volle Konzentration der Strasse gelten muss und Ablenkungen zu sehr gefährlichen Situationen führen können.

(taw)