Altpapier bereitgestellt und keiner holt es ab

Die Papiersammlung in Näfels findet in regelmässigen Abständen jeweils an einem Samstagmorgen statt. Das letzte Mal hätte das vergangenen Samstag (15. Juni) sein sollen. Brav bündelten die Näfelser ihr Altpapier und brachten es an die Strasse. Doch obwohl das Papier eigentlich am Samstagmorgen hätte geholt werden sollen, stand es noch einige Tage danach verlassen am Strassenrand. So waren die Zeitungen auch dem heftigen Gewitter von Samstagnacht ausgesetzt.

Was darf alles ins Altpapier?



In der Regel dürfen: Zeitungen, Zeitschriften, Taschentücher, Bücherseiten ohne Einband, Telefonbücher, Prospekte ohne Beschichtung, (Fenster-)Couverts usw. als Altpapier gebündelt entsorgt werden. Nicht in Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpacken.

Nicht in die Separatsammlung, sondern in den Kehricht gehören Hygienepapier,

Papierservietten,Haushaltspapier und Windeln.

Laut der «Glarner Nachrichten» lag der Fehler bei der Gemeinde Glarus Nord: Diese versäumte es, den Anwohnern mitzuteilen, dass die Papiersammlung um eine Woche verschoben worden war. Denn eigentlich sollte ein Sportverein die Papiersammlung am Samstag durchführen, erklärt der Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde, Andreas Neumann, der Zeitung. Da der Verein an diesem Tag allerdings einen wichtigen Match hatte, baten die Sportler um eine Verschiebung.

Die Gemeinde Glarus Nord räumt gegenüber den «Glarner Nachrichten» ein, dass die Bitte zwar innert nützlicher Frist eingegangen sei, es aber seitens der Gemeinde zu einem Missverständnis kam. Dies bedauere man sehr. Das Altpapier, das noch auf der Strasse gestanden sei, habe man am Montagnachmittag eingesammelt. Zudem werde am kommenden Samstag, wie geplant, der Sportverein noch einmal einsammeln.

(juu)