Am Openair hat er um ihre Hand angehalten

Liebe, Sex und Zärtlichkeit gehören zum Openair St. Gallen wie früher zur «Bravo». Und wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie liegen. So oder ähnlich war es wohl bei Margherita (24) und Marco (26) aus Lichtensteig SG. Die beiden lernten sich vor einem Jahr am Festival kennen, wie FM1Today am Montag schreibt. Danach ging es in der Beziehung zackig vorwärts: Drei Monate später sind die beiden zusammengezogen. «Wenn es passt, dann passt es», sagte Margherita dem Newsportal.

Ein Jahr nach dem Kennenlernen sind die beiden zusammen an den Ursprungsort ihrer Liebe gegangen. Für Marco wohl Grund genug, den Beziehungsstatus zu ändern: Er machte seiner Angebeteten im Stars and Stripes einen Antrag. Sie sagte «Ja», alle rundherum waren begeistert und applaudierten (siehe Video).

Nun sind die beiden verlobt. Wann die Hochzeit statt finden wird, ist noch unklar.

