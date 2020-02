4 Tage WEF brachten 20'000 Fr. Bussengeld ein

Vor zwei Wochen herrschte in Davos Hochbetrieb. Das World Economic Forum (WEF) war in vollem Gange. Durch das Dorf fuhren unzählige Limousinen und brachten die Gäste an die verschiedenen Anlässe.

Umfrage Was denkst du über Falschparkierer? Ich störte mich noch nie.

Kann ja mal vorkommen.

Sie regen mich auf.

Gerade beim WEF sollten sich alle an die Regeln halten.

Werde Praktikant



Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du hier

Für die Kantonspolizei Graubünden ist das WEF jeweils eine besonders intensive Zeit. Gemäss der «Südostschweiz» wurden dieses Jahr am WEF insgesamt 273 Bussen ausgestellt. Wie viele davon tatsächlich im Zusammenhang mit Autofahrten für das WEF stehen, kann die Polizei nicht sagen. Vermutlich aber der Grossteil.

Geschäft wegen Falschparkierern geschlossen

Über 80 Prozent der Bussen gingen an Parksünder. Das bekamen auch die Geschäfte an der Promenade, der Hauptstrasse durch Davos, zu spüren. Eine Ladenbesitzerin sagt, sie sei jeweils froh, wenn das WEF wieder vorbei sei. Andere Ladenbesitzer haben aus den Vorjahren ihre Lehren gezogen. «Wir haben solch schlechte Erfahrungen gemacht, dass wir dieses Jahr das Geschäft während des WEF geschlossen hatten», heisst es bei einem Kleidergeschäft. Zu gross sei der Ärger mit den Falschparkierern vor dem eigenen Geschäft im vergangenen Jahren gewesen.

So schlimm, wie in den Vorjahren, war es in diesem Jahr offenbar nicht. Eine Ladenbesitzerin sagt: «Es hatte sehr viele Verkehrskadetten. Sie haben den Verkehr geregelt und mit den Autofahrern gesprochen.» Einmal musste sie selbst aktiv werden.

Auch die Anzahl Bussen ging zurück. Im letzten Jahr wurden insgesamt 501 Bussen ausgesprochen.

Konzept angepasst

Neben den Parkbussen wurden auch Strafen wegen Nichtbeachtens von Fahrverboten, der Nutzung des Handys am Steuer und Nichtbeachten von Fahrverboten ausgesprochen. Insgesamt belaufen sich die Bussen auf gut 20'000 Franken. Das Verkehrskonzept habe funktioniert, so die Kantonspolizei Graubünden. Es habe ihr auch in die Karten gespielt, dass es weniger Schnee hatte als noch 2019. So waren mehr Parkplätze verfügbar. Zudem wurden dieses Jahr zwei grössere Flächen ausserhalb des Dorfzentrums als zusätzliche Parkplätze respektive Warteräume genutzt. So konnte die Parksituation im Dorfkern entlastet werden.

Ins Zentrum kamen die WEF-Gäste mit Shuttlefahrten der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Davos Dorf und Davos Platz. RhB-Sprecherin Yvonne Dünser sagt: «Das Angebot wurde dieses Jahr angepasst. Es sind pro Stunde drei und nicht mehr vier Busse gefahren. So konnten wir das Angebot im Vergleich zum Vorjahr harmonisieren.» Heisst, die Busse waren pünktlicher, da sie weniger im Verkehr stecken blieben.

(mig)