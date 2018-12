An Tür geklingelt und mit Messer Geld gefordert

Ein vorerst unbekannter Mann läutete am Dienstag gegen 16 Uhr unter einem Vorwand an der Haustüre einer Frau an der St. Gallerstrasse in Mörschwil SG. Sie öffnete ihm und er betrat die Wohnung. Danach bedrohte er sie mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau gab ihm etwas mehr als 200 Franken, worauf der Mann das Haus verliess.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch schreibt, führten die Ermittlungen nun bereits zu einer Identifizierung des Täters. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte dessen Festnahme und eine Hausdurchsuchung. Der Beschuldigte konnte im Verlauf des Dienstagabends in seiner Wohnung angetroffen und in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau festgenommen werden. In der Wohnung fanden sich belastende Gegenstände. Er dürfte den Raub alleine ausgeführt haben.

Mittäter verhaftet

Im Zuge der Ermittlungen konnte auch ein Mittäter, ein 26-jähriger Schweizer, ermittelt werden. Auch er wurde festgenommen. Die beiden werden beschuldigt, am 30. November 2018 einen Raub in St. Gallen verübt zu haben. Dabei läuteten sie an der Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses an der Koblerstrasse. Als eine 78-Jährige öffnete, drängte einer sie in die Wohnung zurück. Er hielt die Frau fest und forderte Geld. Sie gab ihm über 100 Franken.

Unter Gewaltandrohung forderte einer der Täter mehr Geld. Daraufhin übergab sie ihm aus einem Versteck mehrere tausend Franken. Anschliessend sperrten sie die Frau ins Badezimmer und schlossen die Türe ab. Der Ehemann, der rund eine Stunde später heimkehrte, konnte seine körperlich unverletzte Frau dann befreien.



Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Männer führt die Kantonspolizei St.Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durch.

(20M)