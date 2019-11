Architekt zockt am Steuer «Candy Crush»

Den Polizisten fiel der 52-jährige Architekt am 22. August diesen Jahres auf der Autobahn auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Wie der «Blick» ausführt, fuhr er im dichten Feierabendverkehr mit rund 90 km/h immer zwischen Mittel- und der rechten Leitplanke hin und her. In seiner rechten Hand hatte der Mann ein Handy, auf dem er offenbar mit dem Spiel «Candy Crush Saga» beschäftigt war. Es handelt sich dabei um ein Puzzlespiel, bei dem es darum geht, gleichfarbige Bonbons in eine Reihe zu bringen.

So war der Mann etwa 5,3 Kilometer auf der A1 bzw. der A13 unterwegs, bis ihn die Polizisten schliesslich bei der Ausfahrt St. Margrethen stoppten.

Busse und Geldstrafe

Wie der «Blick» schreibt, habe der 52-Jährige zugegeben, dass er während der Fahrt spielte. Er habe dies zum Zeitvertreib getan.

Die Konsequenz ist ein noch nicht rechtskräftiger Strafbefehl vom Untersuchungsamt Altstätten, den er diese Tage erhielt. Es droht eine Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung zu einer Busse von 2200 Franken, hinzu kommt eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 180 Franken.



